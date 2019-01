Corigliano Rossano – NATALE INSIEME, PREMIATE VETRINE E PRESEPI

Condividi

#NATALEINSIEME 2018, premiati le vetrine ed i presepi più belli.

A vincere è stata la creatività, la capacità di tradurre in emozioni la progettualità e, soprattutto, la voglia di partecipare.

Alla cerimonia di premiazione dei vincitori scelti dalle due PROLOCO DI CORIGLIANO CALABRO e ROSSANO LA BIZANTINA, rispettivamente guidate da Domenico TERENZIO e Federico SMURRA, intervenendo a nome del Commissario Prefettizio Domenico BAGNATO è intervenuta la sub commissaria delegata alla cultura Emanuela GRECO che ha espresso soddisfazione per il successo dell’intera programmazione natalizia della Città unica.

Prima nella Sala Consiliare di Piazza SS.ANARGIRI, nel centro storico di ROSSANO e in Piazza SALOTTO. Poi allo scalo di CORIGLIANO. Qui, ha partecipato anche la squadra del CORIGLIANO CALCIO, di fresca promozione, che ha omaggiato con le magliette i bambini della scuola di danza Dante DONATO, tra i protagonisti degli eventi delle feste. Presenti anche i TARANTELLATI che hanno animato ed accompagnato le iniziative di queste settimane natalizie.

Il giorno dell’Epifania, nell’area di CORIGLIANO la BEFANA è arrivata in VESPA ed ha toccato tutti i quartieri, da SAN NICO all’ARIELLA, passando dal reparto pediatrico della sede ospedaliera Guido COMPAGNA alle vie e strade del centro storico.

Nell’area urbana di ROSSANO la BEFANA ha dato appuntamento all’incrocio tra via NAZIONALE e la PIAZZA B.LEFOSSE dove si è fatta attendere a bordo delle storiche FIAT 500.

ROSSANO/Come VETRINA PIÙ BELLA è stata selezionata quella dell’Hotel SCIGLIANO con il gioco di luci e melodie realizzato dal giovanissimo Lorenzo SCORZA. Occupa il secondo gradino del podio MARTUCCI BOUTIQUE; il terzo l’OTTICA PUGLIESE. – CORIGLIANO. Riconoscimento per l’allestimento esterno a FALPALÀ; per i dettagli all’interno della Confettiera PIPIERI. Come vetrina più bella è stata scelta quella di NAOMI Boutique.

I PRESEPI/A ROSSANO per la categoria PARROCCHIA ha vinto il progetto della Chiesa S.TERESA DI GESÙ BAMBINO realizzato da Don Pasquale DE SIMONE e Raffaele SAPIA; per la categoria SCUOLA è stato premiato il progetto coordinato dalla docente Antonella MILITO del plesso G. RIZZO dell’Istituto Comprensivo ROSSANO 1; Maria GUERRIERO per la categoria FAMIGLIA.

A CORIGLIANO i progetti delle chiese SAN GAETANO CATANOSO di SAN NICO e la SANTISSIMA IMMACOLATA, allo SCALO hanno particolarmente colpito la giuria per l’originalità ed il rispetto della tradizione.

Per il minuzioso lavoro che ha richiesto un intero mese di lavorazione è stato premiato, infine, il progetto della 17enne Ylenia MEZZOTERO. Il suo è un presepe di sassi e pietrine. –