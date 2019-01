Corigliano Rossano – Guardia medica resta a Schiavonea

Condividi

Beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, la guardia medica cambia edificio ma resta a SCHIAVONEA.

È quanto contenuto nella delibera del Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, approvata con i poteri della Giunta Comunale e finalizzata a garantire continuità all’attività medica nella popolosa frazione alla marina dell’area di CORIGLIANO.

L’affidamento di una struttura in località BOSCARELLO, in concessione ed in uso gratuiti all’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, per la durata di 6 anni, interviene anche per sopperire all’inidoneità dei locali attualmente in uso.