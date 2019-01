Corigliano Rossano – Disabilità, continua impegno Figli Luna

Condividi

Dal SERVIZIO CIVILE che coinvolge 8 giovani unità; al progetto di WORK-EXPERIENCE; passando dai numerosi eventi di sensibilizzazione ai temi della cultura dell’integrazione e della solidarietà; fino ai laboratori psico-motori, manuali e sensoriali rivolti ai sempre più numerosi ospiti de IL SORRISO.

Chiuso con successo l’anno 2018, ci accingiamo ad affrontare il 2019 con l’entusiasmo che meritano iniziative dall’alto valore pedagogico e culturale destinate soprattutto ai più piccoli.

Ad esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti e per quelli che verranno è Lorenzo NOTARISTEFANO, presidente della cooperativa sociale I FIGLI DELLA LUNA che coglie l’occasione per annunciare il prossimo mese di FEBBRAIO un evento rivolto alle scuole primarie del territorio che sarà ospitato nell’area urbana di ROSSANO.

L’evento è destinato ad inaugurare la stagione di iniziative che scandiranno l’anno sociale 2019 e che vanno ad aggiungersi alle diverse e sempre più ricche attività portate avanti con il centro IL SORRISO che quotidianamente accoglie sempre più ragazzi del territorio. Da CROSIA all’area urbana di CORIGLIANO.

La creatività, lo abbiamo appurato in tanti anni di esperienza sul campo – sottolinea NOTARISTEFANO – è lo strumento attraverso il quale le difficoltà di relazionarsi, tra persone diversamente abili e normodotate e non solo, si annientano per lasciare spazio alla collaborazione e al dialogo. Quello messo a punto è un vero e proprio modello educativo che auspichiamo possa essere mutuato a più livelli, non solo a livello sociale.

SERVIZIO CIVILE, 4 unità sono utilizzate per l’assistenza domiciliare ad anziani e persone con disabilità e 4 sono di supporto alle attività del Centro. WORK EXPERIENCE, dopo il Bar Pasticceria CAPANI, potrebbe essere ospitato in altre attività commerciali e di ristorazione visto l’interesse suscitato. LABORATORI, nella struttura di via Pietro MALENA, allo scalo di ROSSANO, imparare ad apparecchiare o ad impastare acqua e farina, ad apprezzare la musica e a tradurre i suoni in linee e colori su un foglio bianco o, semplicemente, a come si fa attraversare la strada è un’occasione per conoscere se stessi ed i propri limiti e rendersi utili aiutando gli altri. – Sono, queste, solo alcune delle attività portate avanti dal sodalizio guidato da Lorenzo NOTARISTEFANO che si avvale del contributo prezioso dei soci Marilena PREZZO, Luciana ANTONIOTTI e Antonella CRUCELI e del loro staff.