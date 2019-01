Corigliano Rossano – Continua sospensione idrica

Condividi

Lavori urgenti alla condotta nel tratto compreso tra Ponte MALFRANCATO GIOSEFATTE e VILLAGGIO FRASSA, la rottura è stata individuata nella mattinata odierna. Il guasto tuttavia non è stato ancora riparato.

La sospensione del servizio potrebbe protrarsi ancora per le prossime ore, fino a oggi.

È quanto fa sapere il settore tecnico manutentivo comunale precisando che gli operai sono al lavoro da questa mattina (martedì 29) per raggiungere ed intervenire sul punto esatto della rottura.

L’intervento – sottolineano gli uffici – è risultato più complicato del previsto in quanto la condotta in questione, di proprietà del Comune ma ubicata in un terreno agricolo privato, risultava ancorata ad uno strato di cemento armato.

L’Organo Commissariale si scusa con i cittadini delle zone MEZZOFATO, FRASSA, MUZZARI, VISCIGLIETTI, FONTANELLE e GALLO D’ORO, interessate dal disservizio idrico, per i disagi.