Corigliano Rossano – Cimitero, si progetta ampliamento

Cimitero comunale di Rossano prevederne l’ampliamento per soddisfare la realizzazione di nuovi loculi, edicole funerarie, cappelle e migliori servizi.

È quanto contenuto nell’atto di indirizzo del Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, rivolto al dirigente del settore ambiente ed energia ed il responsabile dei servizi cimiteriali dell’area urbana di ROSSANO.

L’atto, approvato con i poteri della Giunta Comunale, è finalizzato ad evitare criticità future in ordine alle tumulazioni delle salme, in previsione della progressiva carenza e all’esaurimento di spazi.

Nel documento si delibera di prevedere l’apposito bando pubblico favorendo il ricorso al project financing sostenendo, soprattutto, le ipotesi progettuali e le iniziative dei privati e, in particolare, finalizzate agli investimenti anche sulle aree private oltre a quella comunale. Nel bando si dovrà prevedere anche l’affidamento della conduzione dei servizi cimiteriali quali, oltre alla mera ricezione delle salme, l’assegnazione di cabine e/o loculi funerari, anche la regolamentazione degli accessi, la custodia, la guardiania, la pulizia e la manutenzione delle aree libere e del verde, la gestione amministrativa e la manutenzione delle lampade votive, la manutenzione del patrimonio edilizio esistente.

L’atto delibera, inoltre, di procedere, subordinatamente e in assenza di proposte progettuali interessanti anche aree oggi private, all’assegnazione dei servizi e all’ampliamento delle sole aree già acquisite al patrimonio comunale, ovvero dell’ex proprietà CONVERSO, previa gara ad evidenza pubblica.