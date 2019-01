Confindustria Catanzaro in visita al centro clinico San Vitaliano

Condividi

Una delegazione di Confindustria Catanzaro composta dal presidente Aldo Ferrara, dalla vicepresidente del gruppo giovani Antonia Abramoe dal presidente Ance Catanzaro Luigi Alfierisi è recata, nei giorni scorsi, presso la clinica San Vitaliano, a Catanzaro.

La clinica del gruppo Citrigno, diretta da Alfredo Citrigno, è da annoverare certamente tra le migliori strutture sanitario-assistenziali in Calabria, l’unico Centro nel Meridione specializzato per l’assistenza ai pazienti affetti da SLAe da malattie neuro muscolari.Un centro in cui, accanto alle cure sanitarie, si organizzano momenti di socializzazione tra degenti e familiari e giornate di approfondimento come l’ormai consueto Premio Agapanto, promosso in collaborazione con Aisla.

«La visita al centro clinico San Vitaliano è stata l’occasione per conoscere dal vivo non solo una realtà imprenditoriale di qualità, ma soprattutto quanto la componente umana si trasformi in valore aggiunto per l’impresa e la faccia diventare a sua volta un valore aggiunto per il territorio– ha spiegato Aldo Ferrara -. L’utilità sociale che la clinica raggiunge attraverso l’hospice e la cura delle malattie neurodegenerative è parte integrante, anzi fondante di questo tipo di impresa. Che come tale è certamente chiamata a remunerare l’attività dei singoli, ma lo fa fornendo un servizio socio-sanitario capace di dare dignità al malato».