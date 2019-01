Conferito il “Bollino Blu” all’Università Popolare Auser di Rende

“Senza questi strumenti si rischia la solitudine e l’esclusione dalla vita sociale. L’università Popolare, proprio perché è un sistema non formale di apprendimento, consente di sperimentare nuove vie e nuove opportunità di coinvolgimento degli adulti rendendoli protagonisti e parte essenziale del processo educativo, partendo dai loro bisogni e dalle loro esperienze, sviluppando consapevolezza, partecipazione e cittadinanza attiva. Auspichiamo che anche nella nostra regione venga recepita la legge 92 che già dal 2012 a livello nazionale prevedeva la costruzione in ogni territorio, di un sistema di educazione permanente e di reti territoriali integrate tra Istituzioni e Associazioni del Terzo Settore che operano in questo campo. E’ proprio in questo orizzonte di cambiamento, che come Università Popolare Auser continueremo a dar vita a piani operativi per l’apprendimento permanente capaci di incontrare piani di sviluppo economico e sociale a livello locale, convinti che la capacità di continuare a imparare sia una delle grandi sfide del nostro tempo”. Lo scrive, in un comunicato stampa, Elena Hoo, presidente dell’Università Popolare Auser di Rende.