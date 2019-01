Concluse attività natalizie in tutti plessi scolastici del Comprensivo Crosia Mirto

Condividi

Si è conclusa la serie di iniziative natalizie dell’Istituto comprensivo Crosia Mirto. Una rassegna ampia e ben strutturata che ha fatto registrare un ampio successo di pubblico e trasmesso i valori delle festività, tra momenti di gioia, allegria, socializzazione e atti di concreta solidarietà nei confronti del proprio prossimo. Diversificate le attività realizzate da parte dei singoli plessi scolastici che operano all’interno dell’istituzione scolastica crosimirtese, guidata dalla dirigenteRachele Anna Donnici.Tante azioni che hanno consentito un reale accrescimento formativo da parte degli alunni. Il comune denominatore è stato rappresentato dalla partecipazione ai Mercatini di Natale nella centralissima piazza dante di Mirto. La scuola dell’infanziae primaria“Via del Sole”ha realizzato numerose attività legate al Natale, iniziando dall’ ormai consueto addobbo natalizio nel plesso. Lo stesso plesso scolastico, inoltre, è stato impegnato nella realizzazione di un interessante recital musicale. L’atmosfera è stata quella tipicamente natalizia. I bambini hanno cantato e ballato musiche a tema. La scuola dell’infanzia di “Sorrenti”ha realizzato un concerto di Natale presso il palateatro comunale. I piccoli allievi, guidati dai propri insegnanti, si sono esibiti con canti tipici del periodo natalizio, fra cui “Din don dan” e “Babbo Natale”, terminando con un piacevole balletto sulle note di “A Natale puoi”. La scuola primaria di Sorrentiha diversificato le proprie attività. Infatti, le classi quinte hanno strutturato un valido e apprezzato recital. È stato portato in scena “Lo Schiaccianoci e i doni di Natale”. Tutte le altre classi del plesso, invece, sono state impegnate nella realizzazione di un concerto di Natale in lingua italiana e inglese. Il plesso “Via dell’Arte”, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, ha suddiviso le proprie iniziative per fascia d’età, da una rappresentazione, con a tema i fiocchi di neve e le stelle da parte dei bambini più piccoli, fino ad arrivare al balletto ispirato al brano “Buon Natale” del presentatore Enzo Iacchetti da parte dei più grandi. Il tutto si è svolto presso il palateatro comunale. La scuola primariadel suddetto plesso, invece, ha dedicato il proprio impegno ai meno fortunati, attraverso gesti di solidarietà, riflessioni, ma anche musiche, danze e canti. Infine, la scuola secondaria di primo grado, fra l’altro, ha realizzato due importanti azioni: il musical “Liberi liberi” di Tonino Lasconi, che tratta l’importante tematica della libertà come mezzo per costruire pace, giustizia e solidarietà, con il coinvolgimento di ben 90 alunni. La seconda attività, invece, è stata caratterizzata da una sfilata di gioielli antichi “Gioielli di Kreusa”. Ai monili sono stati abbinati dei particolari abiti. Un lavoro programmato e realizzato dagli studenti. Le alunne, impegnate nel ruolo di indossatrici, seppur improvvisate, hanno dimostrato sicurezza, valorizzando i gioielli indossati. Sulla passerella si è passati dal tipico abito di abbigliamento più antico: il peplo a quelli moderni, quindi, transitando attraverso la massima espressione di originalità delle creazioni nate dal connubio tra tessuto e gioiello. Soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti è stata espressa dalla dirigente Donnici, la quale, ha evidenziato la professionalità dei docenti e la sinergia costante e sistematica con le famiglie degli studenti. Un connubio perfetto che consente di offrire agli alunni una reale crescita formativa ed educativa.