Concerti, sorprese e la mostra “Lamezia ieri e oggi” al Chiostro Caffè Letterario

Condividi

Saranno giorni molto caldi e ricchi di eventi per tutti i gusti quelli che stanno per iniziare al Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme.

A grande richiesta, da giovedì 3 a mercoledì 9 gennaio ritorna la mostra fotografica Lamezia ieri e oggiorganizzata dal Chiostro Caffè Letterario e dal Sistema Bibliotecario Lametino, per dare la possibilità a chi non lo avesse ancora fatto, di ammirare la collezione fotografica di Storicittà, acquistata dal Comune di Lamezia Terme.

Giovedì 3 gennaio, a partire dalle ore 20, allieterà il consueto AperiChiostro il concerto dei Moruga Latin project, un quartetto formato da Nives Raso (voce), Flavio Scanga (chitarra), Luigi Genise (piano) e Antonio Staropoli (percussioni).

In precedenza, alle ore 18, nella sala Inclusion verrà presentato il libro Reveriedi Luca Francesco Giacobbe e contemporaneamente, nella sala Multimediale ci sarà la presentazione alla città dell’Associazione Culturale Passione e Tradizione Vigorina.

Venerdì 4 gennaio, con inizio alle ore 21, sarà il turno di Vincenzo Mazza e Boto Cissokho con il loro concerto Suoni e percussioni dal mondo. Ma il maestro Mazza sarà al Chiostro già dalle ore 17.15 quando darà il via ad una nuova lezione del laboratorio di percussioni africaneper bambini dai 7 ai 13 anni al quale seguirà, alle ore 19, lo stesso laboratorio ma rivolto agli adulti e ai ragazzi dai 14 anni in su.

Sabato 5 gennaio si cambia di nuovo genere musicale lasciando spazio, a partire dalle ore 19, al concerto bluesdi Antonio Cerra (chitarra e voce) e Maurizio De Paola (piano), che accompagneranno l’abituale AperiChiostro. Ma già a partire dalle ore 17.30 il Chiostro sarà abbracciato dall’atmosfera festosa dell’Epifania grazie al laboratorio creativo per bambini Decoriamo la calza della befana, organizzato in collaborazione con l’associazione Mata e il Sistema Bibliotecario Lametino.

Domenica 6 gennaio arriverà al Chiostro la Befana in persona! Prima della sorpresa che renderà felici tutti i bambini sarà proiettato, alle ore 17.30, il film di animazione La freccia azzurra.

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito; per i laboratori ed il film per bambini è previsto un piccolo contributo.

Gli ospiti del Chiostro Caffè Letterario potranno inoltre, come ogni giorno, giocare ai numerosi giochi da tavolo a disposizione, sfogliare i tanti libri disponibili, ascoltare i vinili mediante il giradischi presente nella sala mediateca e lasciar giocare i propri bambini nell’accogliente sala bimbi.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook “CHIOSTRO”.