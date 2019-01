Comitato “Cervicati vive” contro fusione Comuni San Marco Argentano e Cervicati

Condividi

Continuano le attività del Comitato Civico “Cervicati vive” contro il progetto di fusione tra i comuni di San Marco Argentano e Cervicati.

Ultima la presentazione dell’istanza di rigetto del procedimento presso la Prima Commissione Affari Istituzionali della Regione Calabria nonché allo stesso Presidente della Giunta Regionale. Nell’istanza, è stata chiesta esplicitamente l’audizione di una rappresentanza del Comitato stesso, per illustrare le motivazioni delle iniziative fino ad oggi intraprese non tanto contro il progetto ma contro:”La totale indisponibilità delle rispettive amministrazioni Comunali ad intraprende un percorso di dialogo e confronto, prima che il tutto fosse trasmesso agli Uffici competenti della Regione Calabria. Negli ultimi mesi, le due comunità sono state sottoposte ad una serie di iniziative volte a fare passare il progetto come l’unica ed imprescindibile strada da intraprendere senza alcun tipo di confronto e discussione democratica. Con l’istanza presentata alla Regione, si è voluta denunciare l’arroganza Istituzionale e politica portata avanti dai due Sindaci i quali, grazie anche ad articoli e numerose fake-news che danno per imminente la fusione tra i due Comuni, stanno prendendo in giro le popolazioni. Al contrario, il procedimento amministravo di valutazione e di approvazione di un progetto di Fusione passa per vari organi che, vista l’imminente scadenza elettorale per il rinnovo dei due consigli Comunali e per il Parlamento Europeo, non consentono assolutamente di iniziare un iter procedimentale, e ben che meno arrivare alla legge Regionale di Istituzione dell’utopico nuovo Comune. La questione sarà materia del programma, che verrà presentato nell’imminente campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cervicati del 26 Maggio 2019. Chiariamo inoltre che il nostro Comitato sosterrà una posizione di contrarietà a tale progetto, calato dall’alto e senza il coinvolgimento delle rispettive comunità”.