Civita (Cs) – L’orto come passato e futuro per le terre di Calabria

Domenica 13 gennaio presso la Sala Consiliare del Municipio di Civita è stato presentato il libro “L’orto degli orti” scritto a quattro mani da Romolo Piscioneri (Dr. in Scienze Politiche e dirigente FAI-CISL Calabria) e Giuseppe Circosta (Architetto, Web Graphic Designer, Videomaker).

All’incontro dibattito, moderato dalla psicologa Francesca Nicoletti, ha partecipato un numeroso e interessato uditorio.

Romolo Piscioneri e Giuseppe Circosta nel libro “L’orto degli orti” hanno presentato le loro riflessioni sul valore dell’orto nella tradizione e cultura calabrese riportando esperienze e interviste ad anziani che hanno vissuto l’orto come compagno fedele delle loro vite.

“L’elemento innovativo – ha evidenziato la dottoressa Francesca Nicoletti, – risiede nel proporre la continuità di questa tradizione tipica della nostra Terra ai giovani, tradizione che si offre come un’opportunità di crescita e miglioramento degli splendidi borghi caratteristici della Calabria. L’orto come espressione di libertà, di biodiversità legata alle semenze più antiche da riportare in produzione e garantirne una continuità, l’orto come espressione di crescita spirituale in quanto metafora di vita, l’orto come potenzialità di sviluppo di un’economia sostenibile e attenta a garantire la migliore qualità di vita a chi riesca ad usufruire di produzioni accorte alla salute”.

La comunità di Civita, domenica pomeriggio, ha partecipato con grande entusiasmo all’incontro-dibattito fornendo le proprie esperienze, riflessioni e proposte.

“Un incontro che ha messo in campo – ha sottolineato Francesca Nicoletti – medicina, agronomia, scienze forestali, psicologia, religione, politica, burocrazia, filosofia. Un momento di arricchimento a tutto tondo. Un incontro che ha offerto spunti per progetti e proposte future che possano vedere la collaborazione di molte personalità della comunità civitese nella creazione di una realtà operativa che veda l’orto come protagonista”.