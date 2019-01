“CityNow” si rinnova e diventa “CityNow 5.0”

Condividi

“In sette anni di vita abbiamo cambiato veste grafica ben cinque volte. È la dimostrazione di quanto abbiamo a cuore il nostro magazineche negli anni si è differenziato per qualità dei contenuti e delle immagini, per la straordinaria forza visiva e comunicativa dei nostri video, per le foto, alcune delle quali immensamente uniche, che catturano sguardi, emozioni, panorami e paesaggi di ogni genere oltre ai tantissimi piccoli e grandi eventiimmortalati dai nostri obiettivi”. Lo si legge nella nota diffusa dai colleghi del quotidiano reggino “CityNow”.

“Superfluo sarebbe ripetere ancora una volta la mission di CityNow che oggi appare più che mai chiara.

Da qualche giorno (il 26 dicembre), senza nessun proclamo ed in pieno stile CityNow, abbiamo dato vita alla versione 5.0 del nostro magazine. Un progetto lungo e ambizioso che oggi vede finalmente protagonisti gli utenti finali, i nostri tanti lettori. Di fronte allo schermo, il nuovo CityNow non trova più programmatori, tecnici ed esperti diinformatica, pronti a modificare ogni tassello al fine di renderlo il più performante possibile. Oggi CityNow 5.0 viene finalmente visto, letto e probabilmente anche criticato soltanto da Voi lettori, fedeli compagni di un lungo viaggio intrapreso nel lontano 2013, ormai autentici veterani del web.

Adesso siete Voi soli i veri fruitori del nuovo magazine. CityNow 5.0 è stato sviluppato per Voi e per le Vostre esigenze di un’informazione veloce, rapida ed intuitiva. Un sito dall’elevata struttura tecnologica compatibile con ogni dispositivo (tablet, pc, mobile) ed altamente responsive. Un sito che offre informazione ma al tempo stesso intrattenimento perché, inutile nascondersi, in rete, la distinzione appare molto meno evidente ed il confine è sottilissimo.

Tante le novità dunque e gli aggiornamenti che rendono la nuova veste grafica più accattivante e dinamica. Tante le rubriche ideate che si aggiungono a quelle già esistenti. Una sezione interamente dedicata alle lettere di Voi lettori, un impatto più immediato e snello con le notizie di primo piano, un’interazione più veloce con possibilità di lasciare un commento direttamente a fine articolo, un sistema di visione di video e foto ancora più coinvolgente.

E poi le decine di categorie, ciascuna corrispondente ad un altro ‘mini sito’ tutto da gustare con sottosezioni, eventi e articoli correlati, video, fotogallery e tanto altro. Un sito fatto da più pagine principali in cui ciascuna (o quasi) rappresenta una singola homepage. CityNow 5.0 è una scommessa, in realtà già vinta per noi addetti ai lavori, che ogni giorno mettiamo cuore, passione e professionalità al servizio di un brand apprezzato e riconosciuto. Questi alcuni semplici dati che testimoniano l’attuale crescita del nostro magazine: +22% utenti unici, +34% sessioni, +55% visualizzazioni di pagina, +16% pagine viste per sessione, +20% durata sessione media.

CityNow 5.0 è un regalo che facciamo a noi stessi ma soprattutto a Voi, che ogni giorno ci riempite di sinceri ed autentici complimenti. Manca ancora qualche piccolo ritocco, ma per il 2019 o poco più questo sarà il nostro ed il Vostro magazine. CityNow è adesso un sito dinamico in cui giornalisti, programmatori, videomaker, fotografi e sviluppatori sono in grado di comunicare e comprendere le necessità di ognuno.

Nella convinzione che tutti possono avere una buona idea, ma una buona idea si costruisce in tanti”.

CityNow 5.0 in sintesi

• Un sito in ottica mobile first

• Il sito è pensato prevalentemente per dispositivi mobili, pensando agli utenti che fruiscono del sito principalmente in mobilità.

• Nuove capacità di relazione tra i contenuti

• Tutti i nostri contenuti, articoli, eventi, foto e locali sono relazionati in modo strategico per offrire una migliore esperienza utente e aiutare a scoprire contenuti pertinenti e aggiornati su tutti gli argomenti che più interessano.

• Nuovi spazi per gli inserzionisti

• Il sito è pensato per dare la massima visibilità ai nostri inserzionisti, il vero motore di CityNow, che oggi avranno una vetrina sempre più ricca e completa per promuovere aziende, eventi e la loro immagine attraverso un sito che i lettori considerano ormai una fonte autorevole di consigli ed informazioni.

• Nuova user experience

• L’esperienza utente sul sito è stata completamente rivista e migliorata, gli utenti hanno un accesso ai contenuti in modo più efficiente e la navigazione del sito è più flessibile.

• Nuova directory locali e aziende

• Le schede dei locali e delle aziende sono state completamente rinnovate per offrire una panoramica completa di tutto ciò che avviene attorno all’attività. Nelle schede dei locali è possibile trovare video, foto, eventi e tutto ciò che riguarda le attività preferite.

• Un back-end più efficiente

• La parte nascosta agli utenti ma che viene usata giornalmente da tutta la redazione oggi è più efficiente, più veloce e offre una gamma di possibilità tutte nuove per permettere ai giornalisti di offrire sempre il meglio ai lettori.