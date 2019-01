Cittadini al Parlamento europeo con Laura Ferrara (M5S)

Condividi

Si terrà dal 17 al 20 marzo 2019 la visita al Parlamento europeo promossa dall’eurodeputata Laura Ferrara e che vedrà la partecipazione di 55 cittadini.

La selezione dei partecipanti è avvenuta nella massima trasparenza, infatti lo scorso 12 gennaio l’europarlamentare calabrese ha pubblicato un bando sul suo sito ferraralaura.eu e lo ha promosso attraverso i propri canali social. Centinaia le richieste pervenute fino alla data di scadenza, il 15 gennaio alle ore 12. Per la selezione delle domande si è rispettato il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste e la graduatoria definitiva è stata pubblicata oggi alle ore 15. «In questi cinque anni ho promosso varie iniziative con le quali avvicinare sempre di più i cittadini alle istituzioni europee- afferma Laura Ferrara -. Le visite al Parlamento hanno coinvolto oltre ai cittadini, come nella prima ed in questa ultima edizione, anche diverse categorie, come gli imprenditori del settore agroalimentare, le associazioni studentesche, imprenditori interessati all’approfondimento dei fondi europei diretti e in particolare diverse sono state le visite dedicate alle scuole calabresi».

«Ogni iniziativa – continua la portavoce a Bruxelles del M5S – è stata occasione di conoscenza più approfondita del Parlamento stesso e delle sue funzioni, in particolare come questa istituzione, vista spesso molto distante dalle nostre vite, possa influenzare le politiche territoriali. Mi auguro – conclude – che l’esperienza possa essere proficua ed interessante anche per coloro che arriveranno il prossimo marzo».