Cirò (Kr) – Beni confiscati, Libera inaugura parco

Educazione alla legalità e beni confiscati alla mafia/realizzare un parco tematico dedicato alla ginestra bianca, pianta rara e in via d’estinzione, risorsa paesaggistica di questo territorio, significa educare le nuove generazioni alla resistenza contro ogni forma di aggressione a ciò che di bello e di positivo ci circonda.

È una sfida pedagogica che sposiamo visto il percorso che ci vede impegnati nel riconoscere la promozione dei marcatori identitari distintivi quali antidoto alle devianze e motivo di riscatto per il territorio.

È quanto dichiara il Sindaco Francesco PALETTA esprimendo soddisfazione per la destinazione d’uso pensata da LIBERA per l’area che ricade nel territorio della Città del Vino e del Calendario: un percorso didattico attrezzato volto alla salvaguardia degli ambienti costieri e alla valorizzazione della speciale fauna che vi cresce. IL PARCO DELLE DUNE DI CAPPELLIERI, sarà inaugurato domani, MARTEDÌ 29 GENNAIO, alle ORE 15.

L’iniziativa è il risultato del progetto I LOVE CALABRIA, finanziato dalla Fondazione con il Sud e gestito dall’associazione AMICI DEL TEDESCO in partenariato con la Cooperativa Sociale TERRE JONICHE – LIBERA TERRA. Sono stati realizzati tre parchi tematici, su altrettanti beni confiscati, nati con lo scopo di insegnare ai ragazzi l’importanza della legalità attraverso attività didattiche, ludiche e sportive.

L’evento al quale parteciperanno gli istituti comprensivi del territorio, sarà anticipato, alle ORE 10, dall’inaugurazione nel comune di ISOLA DI CAPO RIZZUTO della PISTA BIKE, di località CEPA – SP 47.