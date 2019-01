Cdc Vibo, Mangialavori: «Caffo scelta lungimirante»

Condividi

«La nomina di Nuccio Caffo al timone della Camera di Commercio di Vibo Valentia è una scelta lungimirante. Gli operatori economici della provincia sono in buone mani». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori in merito alla designazione del giovane imprenditore alla guida dell’ente camerale.

«La famiglia Caffo – continua il parlamentare – è ormai il simbolo della migliore imprenditoria calabrese, quella capace di varcare i confini regionali e nazionali puntando sulla qualità del prodotto, sulle competenze e i valori umani. Nuccio Caffo e suo padre Pippo, grazie a un impegno costante e a investimenti mirati, sono riusciti a costruire un’azienda che è il fiore all’occhiello della Calabria e che è diventata un colosso del settore, capace di acquisire marchi storici e di salvare dal fallimento altre realtà economiche che hanno fatto la storia dell’imprenditoria italiana».

«Sono perciò sicuro – conclude Mangialavori – che Nuccio Caffo sia la personalità ideale per far rinascere la Camera di Commercio di Vibo e per ridare fiducia e prospettive alle tante aziende della provincia. Gli operatori economici vibonesi non potevano sperare in una personalità migliore».