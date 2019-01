Caulonia (RC), presentazione di “E’ Stato il Vento”

Condividi

Sabato 12 Gennaio 2019 alle ore 10,30 sarà presentato il progetto per una Fondazione di Partecipazione dal titolo “E’ Stato il Vento”: per una ripresa dei progetti a Riace.

Per consentire a Domenico Lucano di essere presente l’incontro si terrà a Caulonia presso la Biblioteca in via Brigida Pastorino.

In questi mesi grazie all’apporto di tanti amici presenti in tutta Italia, associazioni, volontari, grazie all’impegno di Recosol, dell’Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) nonché grazie alla presenza importante di Alex Zanotelli missionario comboniano e Felicetta Parisi, medico, i quali hanno voluto seguire e garantire la loro presenza in ogni fase difficile di questi ultimi tempi, è stato possibile costruire un’importante rete di sostegno ramificata in ogni angolo d’Italia una vera task force operativa che intende mettere le basi per una ripartenza a Riace, strutturata nel miglior modo possibile per garantire la ripresa dei progetti. Presenti anche la comunità dei Longo Mai

Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per tutta la comunità riacese che ha visto i progetti di accoglienza e tutte le attività collaterali che avevano garantito al paese una buona qualità della vita, via via spegnersi. Riace tuttavia rimane al centro di un’elevata attenzione mediatica grazie all’enorme lavoro svolto in questi quasi vent’anni di attività; un lavoro che ha permesso di dimostrare come l’accoglienza può essere un fattore positivo di rilancio delle comunità locali. Riace continua quindi ad essere un importante riferimento non solo in Italia che va sostenuto e difeso facendo ripartire i programmi di accoglienza, le attività di artigianato e il turismo solidale.

Grazie al grande sostegno popolare che si è stretto attorno a Riace in Italia e in tutta Europa è quindi prevista la costituzione di una Fondazione nazionale di partecipazione quale strumento operativo in grado di sostenere l’avvio dei nuovi progetti per il rilancio di Riace. La Fondazione sarà anticipata da un Comitato Promotore che si occuperà di tutti gli aspetti procedurali per la Costituzione della Fondazione stessa e che permetterà di avviare subito buona parte delle attività.

Nel corso della conferenza stampa i fondatori del Comitato illustreranno i contenuti e le strategie del Comitato.