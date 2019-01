Catanzaro – Ultimo weekend per visitare la mostra “Escher. La Calabria, il Mito”

Condividi

Ultimo weekend per visitare la mostra “Escher. La Calabria, il Mito” che soli in due mesi ha registrato un grande successo di pubblico. L’evento che chiuderà i battenti domenica 20 gennaio al Complesso San Giovanni ha raggiunto quota 7mila visite a dimostrazione del grande interesse suscitato dal tributo a uno degli artisti più amati del ‘900 e al suo viaggio tra i borghi calabresi.

“I numeri riscossi – ha sottolineato l’assessore alla cultura Ivan Cardamone – sono il frutto del grande impegno messo in campo dall’amministrazione comunale che ha creduto fortemente in questa operazione culturale e nella possibilità di promuovere un ritorno positivo per la città dal punto di vista dell’immagine e dell’indotto sul territorio. Un risultato reso possibile grazie al sostegno della Regione Calabria, alla positiva sinergia instaurata con il Gruppo di riferimento nazionale Arthemisia e alla curatela d’eccezione firmata da Federico Giudiceandrea e Domenico Piraina. Nel periodo di apertura della mostra, grazie all’impegno del settore cultura diretto da Antonino Ferraiolo con i servizi museali coordinati da 4Culture, sono state numerose le visite guidate e le attività collaterali che hanno visto la partecipazione e il coinvolgimento degli istituti scolastici calabresi, oltre che degli ordini professionali e delle associazioni. Fino a domenica ci sarà l’ultima occasione per tutti coloro che non hanno visitato la mostra di scoprire l’arte del genio olandese celebrato in tutto il mondo e la grande influenza che l’architettura e i paesaggi calabresi ebbero sulla sua parabola artistica. Una mostra irripetibile che ha contribuito a proiettare il Capoluogo nel panorama nazionale confermandone il ruolo di faro culturale della Calabria e del Sud”.