Catanzaro – Sabato convegno in Pneumologia

Condividi

Si svolgerà sabato 26 gennaio 2019 a Feroleto Antico, nei locali del T-Hotel Lamezia, il convegno scientifico dal titolo Pneumomeeting Lamezia, il paziente respiratorio, responsabili scientifici il dottore Paolo Gambardella e il dottore Massimo Calderazzo, Primario del reparto di Pneumologia del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

L’apertura dei lavori è prevista per le ore 9:00.

Le malattie respiratorie, spesso sottostimate e sottodiagnosticate, comportano elevati costi socio-economici, sono largamente diffuse e richiedono sempre di più una gestione integrata, non solo tra

specialisti e medici di medicina generale, ma anche tra tutti coloro che prendono in carico il paziente.

Il convegno si pone l’obiettivo di centralizzare l’attenzione sulle problematiche cliniche del paziente respiratorio, alla luce delle attuali raccomandazioni e linee guida, con l’intento di confrontarsi e discutere sui percorsi diagnostici e terapeutici da implementare nelle strutture sanitarie che sempre più spesso si trovano a dover affrontare queste tematiche.

L’evento scientifico, patrocinato dallOrdine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Catanzaro e accreditato su Agenas, ha ottenuto n. 8 crediti formativi per 70 partecipanti delle seguenti categorie professionali:

Professione Medico Chirurgo, discipline: malattie dellapparato respiratorio; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina interna; anestesia e rianimazione; medicina generale (medici di famiglia);

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata tramite e-mail all’indirizzo: xeniaeventi@gmail.com, allegando i dati anagrafici o telefonare al numero 0984.444890