Catanzaro – Piano di razionalizzazione dei fitti passivi

Pubblicato un avviso per la ricerca di locali da adibire ad istituto scolastico. L’obiettivo è la riduzione del canone di locazione attualmente corrisposto dalla Provincia per il palazzo ex Standa, che ospita 16 aule del liceo scientifico Siciliani gravando sulle casse provinciali per oltre 500 mila euro annui.

Tale iniziativa rientra nel più generale piano di razionalizzazione delle spese intrapreso dal presidente Sergio Abramo sin dal suo insediamento alla guida dell’Ente, che ha portato, nel giro di due mesi, al risparmio di circa seicentomila euro.

Nel bando, si fa richiesta di un immobile, sito nell’area compresa tra via Daniele e Piazza Roma, che abbia una superficie pari a 1500 metri quadrati, costituito da un minimo di venti a un massimo di ventidue vani da adibire ad aule scolastiche, laboratori, sala professori, segreteria e servizi igienici.

Saranno esaminate tutte le offerte che perverranno entro il 15 febbraio 2019 al settore Edilizia scolastica dell’Amministrazione provinciale.

L’Amministrazione provvederà a selezionare le offerte ritenute compatibili con le esigenze della scuola da insediare, riservandosi la facoltà di richiedere agli offerenti tutta la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per consentire un esauriente esame delle proposte. La valutazione delle offerte sarà condotta in considerazione, oltre che del prezzo richiesto, anche delle caratteristiche dell’immobile, dello stato di conservazione, dell’ubicazione, della funzionalità, del tempo di consegna e di ogni altro utile elemento di valutazione in relazione alle esigenze dell’istituto da allocare e sentito anche il parere del dirigente scolastico interessato.