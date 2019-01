Catanzaro, online graduatoria per assistenza domiciliare a disabili e anziani

Condividi

È stata pubblicata sul sito del Comune di Catanzaro, nella sezione concorsi e selezioni, la graduatoria per l’assistenza domiciliare in favore di disabili gravi e anziani non autosufficienti.

Lo ha annunciato l’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, sottolineando che il Comune di Catanzaro gestisce, come capofila dell’ambito territoriale comprendente 31 Comuni, il servizio mirato a garantire un’offerta integrata di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari che supportino le famiglie alleggerendo il carico assistenziale con interventi flessibili adattati alle esigenze individuali e in stretto raccordo con le prestazioni sanitarie erogate dall’Asp. “La pubblicazione della graduatoria è un passaggio molto importante per l’individuazione di percorsi e prestazioni finalizzati a garantire l’autosufficienza nelle attività giornaliere a persone disabili e anziani con una serie di prestazioni che saranno cristallizzate, in base ai bisogni degli utenti, in un Pai, ovvero un progetto di assistenza individualizzato”, ha detto l’assessore Concolino, che ha ringraziato “gli altri Comuni facenti parti dell’ambito territoriale, che hanno partecipato a questo lavoro di squadra coordinato dai funzionari del Comune di Catanzaro”.

“Si tratta di una rete fra enti locali che è stata rafforzata nel corso dell’ultima conferenza dei sindaci e che consentirà al servizio pubblico di erogare un altro, importantissimo servizio come l’assistenza domiciliare – ha concluso l’assessore – e garantire un sostegno fondamentale alle fasce più deboli della popolazione in un comparto essenziale qual è quello del sociale”.