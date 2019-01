Catanzaro – Isola pedonale notturna in piazza Larussa e via XX Settembre

Condividi

Nell’ultima settimana delle festività, anche oggi, venerdì 4 gennaio, sarà istituita l’isola pedonale notturna in piazza Larussa e via XX settembre dalle ore 22 alle 02. Sull’onda del riscontro positivo manifestato da parte degli esercenti delle attività di ristorazione e di intrattenimento, il caratteristico tratto del centro storico sarà chiuso al traffico.

Il transito e la sosta dei veicoli verrà, comunque, garantita per i residenti delle zone interessate dal provvedimento e sarà possibile parcheggiare gratuitamente i veicoli anche a piazza Duomo. I mezzi provenienti da via De Grazia potranno proseguire per via Scalfaro-Carlo V e via Burza, mentre quelli provenienti da via Menniti Ippolito potranno proseguire per via Santa Maria del Mezzogiorno e via dell’Arcivescovado-piazza Duomo.