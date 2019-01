Catanzaro – Il Comune consegna i locali dell’ex Educandato

Condividi

Su richiesta dell’Accademia di Belle Arti giovedì 31 gennaio, alle ore 11, il Comune procederà alla consegna dei locali dell’ex Educandato di Catanzaro.

A siglare il verbale saranno il sindaco Sergio Abramo e il presidente dell’Accademia, Giuseppe Soriero. La richiesta dell’Accademia è motivata dall’esigenza di procedere con tutti gli adempimenti necessari ad avviare il trasferimento di alcune attività didattiche e amministrative nella nuova sede in modo da completare le procedure in tempo utile per l’inizio del nuovo Anno accademico. Lo rende noto il sindaco Abramo nell’evidenziare che i lavori di riqualificazione della struttura, nella parte di competenza comunale, sono stati completati da tempo. “Il complesso iter legato all’allocazione dell’istituto di alta cultura – ha commentato Abramo – arriva a compimento con la sottoscrizione di un atto formale che sancisce la consegna dell’immobile in comodato d’uso gratuito. Il confronto e la cooperazione istituzionali portati avanti in questi mesi sono stati fondamentali per raggiungere un obiettivo importante e ambizioso che rientra nel più ampio disegno di rilancio del centro storico”.