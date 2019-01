Catanzaro – Giornata Mondiale della Gioventù, le congratulazioni di Confindustria

Condividi

A Panama c’è un pezzo di Catanzaro: i paramenti sacri utilizzati da Papa Francesco, dai suoi concelebranti, dai Vescovi e dai Diaconi, nonché il Velo Omerale ed il Piviale indossati dal Santo Padre in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 2019 a Panama sono stati realizzati da Desta Industrie, una delle associate di Confindustria Catanzaro.

«È motivo di grande orgoglio la nostra associazione annoverare tra i soci Desta Industrie – ha commentato Aldo Ferrara, presidente di Confindustria Catanzaro -. Il lavoro che l’azienda svolge da decenni con qualità, impegno e passione rappresenta in pieno lo spirito confindustriale: la certificazione delle competenze aziendali che arriva dalla prestigiosa designazione di Desta Industrie per la fornitura dei paramenti sacri per la Giornata Mondiale della Gioventù 2019 è la migliore testimonianza possibile su quanto le imprese calabresi possano essere capaci di ritagliarsi un ruolo di primo piano sul mercato internazionale. È un magnifico spot per tutto il sistema industriale calabrese e va ad aggiungersi ai tanti esempi di come, nella nostra regione, si possano creare realtà imprenditoriali più che importanti».