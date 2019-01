Catanzaro – Domani al centro Ra.Gi visita di Antonio Candela

Condividi

Domani, giovedì 24 gennaio, a partire dalle ore 9.15, il Centro Diurno Spazio Al.Pa.De. di Catanzaro, situato in Viale Magna Grecia 75/21 e gestito dall’associazione Ra.Gi. Onlus, vedrà la visita di Antonio Candela, affetto da una forma rara di demenza ed autore del libro “Io sono ancora qui.

Il mio viaggio attraverso il mondo oscuro della demenza”, edito dalla casa editrice Mondadori.

Antonio Candela, che visiterà il Centro Diurno insieme alla moglie Gina, è affetto da una forma di Alzheimer precoce, che gli è stata diagnosticata all’età di soli 51 anni.

Antonio Candela è calabrese, viene da Cosenza ed insieme a persone come Kate Swaffer ed Harry Urban, anch’essi affetti da forme di demenza precoce ed anch’essi scrittori, blogger ed impegnati in iniziative a sostegno di chi soffre di demenza, è considerato nel mondo come un “maestro di resilienza”, una persona che non ha mai voluto arrendersi alla malattia.

Dopo il dolore e il disorientamento iniziale, nello sperimentare quella lenta perdita di sé dovuta alla malattia, Candela decide di reagire ed inizia a raccogliere tutte le informazioni possibili sulla patologia da cui è affetto. Proprio dalla conoscenza e dalla consapevolezza che dopo la diagnosi di demenza c’è ancora una vita da vivere, parte il suo cammino di rinascita.