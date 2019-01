Catanzaro – Dal 4 al 6 gennaio, mostra “La Banda Musicale nelle feste religiose”

Condividi

Dal 4 al 6 gennaio nelle Gallerie del San Giovanni sarà allestita la mostra “La Banda Musicale nelle feste religiose”. Ne dà notizia l’assessore alla cultura Ivan Cardamone nell’evidenziare che l’iniziativa – promossa dall’associazione Promocultura, presieduta da Davide Rotella, nell’ambito del programma “Mille e …. una nota – in Gi.Ro. con la Banda” – sarà arricchita da materiali fotografici, presentazioni multimediali, esposizione di strumenti musicali antichi e dimostrazione della riparazione degli stessi a cura della ditta G.Scalzo.

“L’assessorato alla cultura – ha detto Cardamone – è orgogliosa di poter ospitare questa iniziativa nell’ambito di un evento sostenuto dalla Regione Calabria e mirato alla valorizzazione del sistema dei beni culturali e alla qualificazione e rafforzamento dell’attuale offerta culturale. Sarà l’occasione per rivivere i momenti storici delle bande musicali calabresi e ammirare gli strumenti musicali popolari calabresi quali lira, pipita, chitarre, realizzate dai ragazzi dell’Istituto Penale per Minorenni di Catanzaro. Inoltre, per rendere ancora più fruibile l’iniziativa proposta, sono previsti alcuni momenti musicali per accogliere il pubblico che farà visita alla mostra”. La mostra con ingresso gratuito sarà aperta venerdì 4 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19.30, e sabato e domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17alle 19.30.