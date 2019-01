Catanzaro – Cuffaro nuovo presidente dell’associazione #lacalabriacherema

Condividi

Cambio di guardia alla guida dell’associazione #lacalabriacherema: il Consiglio Direttivo riunitosi nei giorni scorsi ha eletto all’unanimità Salvatore Cuffaro nuovo presidente del sodalizio. Ingegnere e già vice presidente dell’associazione, Cuffaro subentra a Tiziana Muraca che, a conclusione del suo mandato, ha declinato l’invito alla riconferma a causa di “nuovi ed importanti impegni professionali” che non avrebbero consentito di “guidare un gruppo di persone e di idee che, invece, merita un timoniere sempre presente e attento a tutte le dinamiche dell’associazione”.

“Da quando mi sono avvicinato all’associazione – ha spiegato Cuffaro – mi sono subito reso conto della ricchezza di pensiero e della lungimirante visione di un gruppo di persone meravigliose. Ho contribuito con le mie idee e i miei progetti, ho condiviso battaglie ed iniziative e oggi che i miei compagni di viaggio hanno scelto me per guidare l’intero gruppo mi sento carico di responsabilità e al contempo impaziente di proseguire l’importante percorso già tracciato da Daniele Rossi prima e da Tiziana Muraca dopo. Nei prossimi giorni – ha aggiunto Cuffaro – convocherò una prima assemblea per concordare le iniziative del 2019 e fissare gli obiettivi a medio e lungo termine di un’associazione che da sempre è attiva sull’intero territorio regionale per la promozione e la difesa della nostra bellissima Calabria”.

Il Consiglio Direttivo “ringraziando Tiziana Muraca per l’esemplare lavoro svolto” ha sottolineato le “tante iniziative portate a compimento” dall’ormai ex presidente: dalla riapertura dell’area verde di Porta Sant’Agostino agli incontri e alle iniziative su temi di rilevanza sociale.