Catanzaro – Convegno sulla professione dei Consulenti del Lavoro

Si terrà il 18-01-2019 alle ore 09.00 presso la sala convegni dell’Hotel Perla del PortoVia Martiri di Cefalonia 64 il prestigioso convegno sulla professione dei Consulenti del Lavoro tra presente e futuro.

L’evento è occasione per celebrare i 40 anni dalla legge 12/1979 costituente della Professione e per conoscere le novità normative del 2019 con le semplificazioni già annunciate dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in tema

di DURC e dal Presidente del Consiglio Antonio Conte – in occasione degli Stati Generali dei CdL tenutosi a Roma – riportate dai Presidenti Marina Calderone (Presidente Comitato Unitario Professioni e Presidente dell’Ordine dei CdL) e Rosario De Luca (Presidente Fondazione Studi), che ci omaggeranno con la loro presenza.

All’evento – organizzato con il patrocinio della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL e di Teleconsul S.p.A. – dopo i saluti interverranno: Pasquale Staropoli e Giuseppe Buscema, esperti Fondazione Studi CNO con Giuseppe Patania Capo Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.