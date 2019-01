Catanzaro – Abramo: “Ad aprile inaugurazione tratto stradale Germaneto-Lido”

Condividi

In relazione all’articolo apparso sulla testata “Gazzetta del Sud” (pag. 25), nella giornata di ieri, mercoledì 9 gennaio 2019, il presidente della Provincia Sergio Abramo specifica quanto segue:

“Le vicende legate ai lavori di realizzazione della strada “Fondo valle del Corace-Strada statale 280 Case Grimaldi – Catanzaro Lido” non sono mai rientrate nella competenza dell’Amministrazione guidata da me. Finora ho seguito da spettatore oppure ho appreso dalla stampa le notizie che hanno riguardato l’arteria a due corsie di marcia per ogni direzione che collegherà Germaneto con il quartiere marinaro del capoluogo.

Non posso rispondere di quanto accaduto negli anni che hanno preceduto la mia guida dell’Ente, quello che posso dire oggi è che la suddetta arteria sarà inaugurata nel prossimo mese di aprile. Sarà possibile, così, portare a conclusione un lavoro molto importante per la viabilità, a cui sta lavorando alacremente il dirigente del settore competente, Floriano Siniscalco”.