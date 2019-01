Castrovillari promuove spettacolo per ricordare la comunità ebraica

Condividi

Valorizzare e riscoprire la presenza degli ebrei nell’entroterra del Pollino, approfondirne aspetti culturali, promuovendo così la storia del passato e facendola diventare elemento aggiunto per attrare turismo, parlare del territorio, focalizzare l’identità attraverso laboratori, spettacoli, escursioni, degustazioni di prodotti locali che abbiano un legame con la cultura ebraica.

E’ questo l’obiettivo dell’evento “Il cammino – la presenza ebraica nel Parco del Pollino” ideato e realizzato dall’associazione culturale Oikos, presieduta da Francesco Varcasia – in collaborazione con il Parco Nazionale del Pollino, presieduto da Domenico Pappaterra, il Comune di Castrovillari, con il Sindaco Domenico Lo Polito, e attraverso l’assessorato alla pubblica istruzione affidato all’assessore Pino Russo, la Regione Calabria che ha cofinanziato il progetto attraverso gli interventi di valorizzazione del sistema dei beni culturali per la riqualificazione ed il rafforzamento dell’offerta culturale regionale – che vivrà il suo prologo in occasione del giorno della Memoria.

Al Teatro Sybaris, domenica 27 gennaio alle ore 21.00, andrà in scena lo spettacolo “Terezin, le farfalle non volano qui” della compagnia teatrale Linea Sottile, diretta da Massimo Costabile e Antonella Carbone che propone il racconto della terribile realtà dei bambini che furono internati nel lager di Terezin prima di essere uccisi nelle camere a gas e bruciati nei forni crematori ad Auschwitz. Nel campo di concentramento di Terezin furono rinchiusi 15.000 bambini di cui solo qualche centinaia riuscì a sopravvivere. Durante il periodo di internamento i bambini, tutti al di sotto dei 14 anni, riuscirono a scrivere poesie e comporre disegni. Disegni e poesie che descrivono la vita squallida del ghetto, ci comunicano un senso di oppressione e un’angoscia che toglie il respiro. L’attrice, Antonella Carbone, nel doppio ruolo di narratrice e di superstite, permette allo spettatore di rivivere da una parte, le sofferenze, le paure, la disperazione, la solitudine nel campo di concentramento di Terezin e dall’altra, attraverso i disegni e le poesie, la speranza dei bambini di rivedere di nuovo una farfalla volare sui prati.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito ed aperto a tutti e sarà l’anteprima per annunciare al pubblico della città l’evento vero e proprio che si svolgerà nella prossima primavera e che, con una tre giorni dedicata, coinvolgerà i giovani delle scuole attraverso un percorso di conoscenza del territorio, delle sue tracce storiche ed identitarie, educando ad un turismo sostenibile.

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE/ CONTINUA LA DISMISSIONE DEI FITTI SUPERFLUI/ IL PRESIDENTE ABRAMO: “TAGLIARE SPESE INUTILI VUOL DIRE POTER PENSARE MAGGIORMENTE ALLA SICUREZZA NELLE SCUOLE E PER LE STRADE”

Il totale dei costi legati ai fitti passivi sostenuto dalla Provincia si alleggerisce di ulteriori 72 mila euro. L’ultimo fitto a essere stato dismesso è quello del locale sito in via degli Angioni, adibito ad archivio, nel quale giace materiale perlopiù inutilizzato.

Sulla scia della razionalizzazione delle spese intrapresa dall’ente intermedio sotto la guida del presidente Sergio Abramo, gli oltre millecinquecento metri quadrati dell’immobile di via degli Angioini, non risultano necessari per il materiale che attualmente è lì riposto. Gli uffici, avendo sei mesi di tempo per rendere disponibili i locali, stanno vagliando la migliore alternativa.

“Quella di abolire le spese superflue è una scelta obbligata – ha spiegato Abramo -. Con le ristrettezze economiche con cui dobbiamo fare i conti, far sopravvivere spese superflue non può rientrare in un’oculata gestione dell’ente. Il risparmio che ne deriva ci dà la possibilità di pianificare attività che non possono attendere, ci consente di programmare interventi che riguardano, per esempio, la sicurezza nelle scuole e per le strade. Va da sé che non ci sia neanche il bisogno di discutere sull’opportunità o meno di tale scelta, dal momento che se ne traggono solo benefici”.

In soli tre mesi, il risparmio generato dalla politica dei tagli, a cui il presidente della Provincia ha dedicato estrema attenzione fin dal giorno del suo insediamento, ammonta a 700 mila.

La dismissione di tale fitto segue quella del palazzo ex Standa (170 mila euro), che ospitava alcune classi dell’istituto magistrale “De Nobili”, quella del fabbricato sito a Soverato, bivio Russomanno, che per anni ha ospitato meno di un centinaio di studenti dell’Itg Malafarina comportando una spesa di oltre 200 mila euro all’anno, e quella pari a quasi 250 mila euro dell’istituto scolastico Tecnico tecnologico “L. Da Vinci” di Lamezia Terme, le cui aule hanno trovato diversa collocazione grazie a piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti su un’altra struttura di proprietà dell’Amministrazione provinciale.