Cariati (Cs) – Un consiglio ad hoc sulla discarica nel comune di Coeli

Contrarietà all’ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in località CASE PIPINO nel Comune di Scala COELI. È, questo, l’unico punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale straordinario e monotematico convocato per MARTEDÌ 5 FEBBRAIO.

L’assise civica si riunirà alle ORE 17 nel Centro Sociale. In caso di seduta deserta, la seconda convocazione è fissata per il giorno successivo, MERCOLEDÌ 6, alle ORE 19.

È quanto fa sapere il Presidente del Consiglio Antonio ARCURI informando che la convocazione del Consiglio Comunale fa seguito alla conferenza dei capigruppo tenutasi oggi (venerdì 25) e alla quale hanno partecipato, insieme al Presidente, i capigruppo Leonardo TRENTO e Pasquale NIGRO IMPERIALE ed il Sindaco Filomena GRECO. Quest’ultima, in particolare, ha riferito della conferenza dei servizi tenutasi ieri (giovedì 24).