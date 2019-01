Cariati (Cs) – Sindaci e imprese per la Calabria a Sanremo

Condividi

La capacità di realizzare e progettare eventi utili per condividere e promuovere sforzi, attività e risultati messi in campo e conseguiti rappresenta un momento fondamentale di verifica, di confronto e di crescita tanto per il mondo delle imprese quanto per quello delle pubbliche amministrazioni locali.

Rispetto alla esigenza ed alla ambizione di costruire un percorso di sviluppo e di posizionamento turistico di una qualsiasi destinazione, non contano le dimensioni e le entità rispettivamente del Comune e dell’investimento economico. Ciò che fa la differenza è la capacità di distinguersi sui mercati e di essere attrattivi. – Eventi e progetti sono destinati a durare poco, quando non a fallire, se non supportati da visione, strategia, preparazione, metodo, capacità di riconoscere e mutuare esperienze virtuose e chiarezza degli obiettivi da raggiungere.

Sono, questi, i principali messaggi emersi e rilanciati dai sindaci di CIRÒ, Francesco PALETTA, di CARIATI, Filomena GRECO, e CROSIA, Antonio RUSSO, nel primo della serie di incontri itineranti promossi dalla GG EVENTI e finalizzati a condividere con le realtà imprenditoriali e le esperienze istituzionali del territorio contenuti, progetti ed iniziative comuni come quello della CALABRIA A CASA SANREMO, oggetto del primo riuscito appuntamento ospitato a CARIATI da PEDRO’S (Pietro TANGARI), già protagonista da 6 edizioni del dietro le quinte ospitale del Festival della Canzone italiana.

Dopo aver fatto assaggiare sapori e suggestioni del territorio agli ospiti di CASA SANREMO, come la pizza alla liquirizia AMARELLI, con petali e crema di carciofi, per l’edizione 2019, pronta ad aprire i battenti DOMENICA 3 FEBBRAIO, PEDRO’S insieme a numerose altre aziende e rappresentanti del territorio, sarà protagonista al PALAFIORI con un piatto finalizzato a valorizzare e a rilanciare l’autenticità enogastronomica regionali.

L’incontro, al quale hanno partecipato anche l’assessore al turismo di Cirò Cataldo SCAROLA ed il consigliere comunale delegato di CROSIA Francesco RUSSO, Lucia PASSAVANTI dell’associazione CALABRIA NEL CUORE, Lenin MONESANTO Fiduciario della Condotta SLOW FOOD POLLINO SIBARITIDE ARBERIA ed il barman Natalino BRUNETTI, è servito al referente della CALABRIA A CASA SANREMO, Giuseppe GRECO, per presentare i risultati dell’edizione scorsa che ha visto la partecipazione di numerose aziende e del Comune di CROSIA ed illustrare le principali novità del 2019 di questo momento e strumento di comunicazione strategica e turistica per quanti intendono collaborare, comuni ed aziende, per la promozione del territorio rivolta al target di opinion leader nazionali ed internazionali della Città dei Fiori nella settimana del Festival.