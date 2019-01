Calabria – Sigle sindacali denunciano politiche di Trenitalia

Condividi

Le segreterie regionali FILT-CGIL,FIT-CISL,UILT-UIL,UGL AF,Or.S.A. e SLM FAST CONFSAL, denunciano le politiche adottate da Trenitalia DPR Calabria, secondo le quali, dal 1 gennaio 2019, è stata chiusa l’ennesima struttura ferroviaria regionale.

Difatti, nonostante le opposizioni del fronte sindacale unito, l’Azienda ha determinato l’arbitraria chiusura dell’OML di Paola, bypassando il necessario confronto con le parti sociali che segnalano altresì lo stato di abbandono in cui versa l’IMC di Reggio Calabria a causa della mancanza di opportuni investimenti, necessari per il prosieguo ed il potenziamento della stessa.

Più volte, nelle varie fasi negoziali, è stata ribadita l’importanza del mantenimento e del rilancio della struttura cosentina, anche in virtù della presenza del carro soccorso, (a garanzia della sicurezza dei viaggiatori, nonché degli addetti ai lavori), che, secondo i piani d’azione adottati unilateralmente, dovrebbe anch’esso cessare l’attività.

Basti pensare che, l’individuazione del posizionamento del carro soccorso a Paola, si era reso indispensabile per la vicinanza della galleria S.Marco (importante collegamento tra Cosenza e Paola/S.Lucido, nonché scenario di un terribile incidente nei mesi scorsi) al polo manutentivo, garantendo altresì il soccorso tempestivo in caso di possibili eventi critici.

Inoltre, come più volte fatto presente dalle OO.SS. calabresi, la strategica presenza del mezzo di soccorso, garantisce la messa in sicurezza di una parte della direttrice RC-NA (di oltre 450 km), ed il regolare esercizio ferroviario.

Tuttavia, il veto posto dalle segreterie regionali calabresi, a nulla è servito per intercettare l’ennesimo colpo basso sferrato da FS, che continua a minacciare la Calabria con processi di ridimensionamento del perimetro aziendale, comportando l’abbassamento dei livelli occupazionali e quindi l’ulteriore perdita di posti di lavoro riguardanti il territorio.

A fronte della situazione generatasi, le OO.SS. hanno indetto lo stato di agitazione con l’apertura delle procedure di raffreddamento, a cui è seguita la fase negoziale in data 25.01.18, per mezzo della quale è stato richiesto:

Il ripristino dell’OML di Paola;

Il mantenimento operativo del carro soccorso;

Il rilancio delle attività e l’ammodernamento delle strutture regionali.

Si aspetta, il prossimo incontro sindacale indetto da Trenitalia DPR per la data del 5.02.19, in cui le OO.SS. non daranno alcuna possibilità di deroga di fronte alle tematiche riguardanti la sicurezza del trasporto ferroviario, ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

Le segreterie regionali, intendono esprimere una più ampia riflessione riguardante gli scenari devastanti che si stanno determinando e che certamente potrebbero condurre ad un’eccessiva razionalizzazione dei servizi e delle attività.

Di fatti, anche sul fronte nazionale, le politiche di FS hanno mostrato la volontà di accentrare le attività, lasciando in stato di abbandono l’importante polo manutentivo della Divisione Passeggeri Long Haul, che, non opportunamente sfruttato, necessita di un urgente incremento delle lavorazioni (oggi affidate a strutture congestionate), e di una politica di reperimento di personale da mercato esterno, per poter traguardare il futuro.

Non a caso, in riferimento alle ultime assunzioni di personale in Calabria, le OO.SS. riferiscono l’esclusione dell’IMC- DPLH di Reggio Calabria, dal processo di nuove assunzioni, attestando ulteriormente l’assenza di politiche di sviluppo.

Basti pensare anche alle ultime cessioni di produzione (precedentemente assegnata al personale calabrese) ad altre realtà nazionali, a causa della mancanza di dipendenti, anche in questo caso, non colmata da un processo di reperimento di nuovo personale, richiesto dalle segreterie regionali, come è stato effettuato lì dove vi è una reale volontà di rilancio .

Le rimostranze dei sindacati calabresi, dovute alla totale chiusura da parte dell’Azienda, persistente nel voler ridisegnare la nuova geografia ferroviaria, porteranno certamente ad una mobilitazione di tutto il personale di Trenitalia DPR e DPLH, qualora non si dovesse raggiungere l’intesa necessaria per poter porre fine agli obiettivi di azzeramento prefissati.

I sindacati calabresi, ritengono, in fine, che sarà fondamentale il tempestivo intervento delle Istituzioni locali e nazionali, affinché possa realmente fermarsi l’emorragia creatasi, che, certamente, determinerà un incremento della disoccupazione in Calabria, ed un proporzionale decremento dei servizi offerti all’utenza.