Bevacqua: “parte da Cosenza la mobilitazione delle regioni del Sud”

“Sono davvero soddisfatto per la larga adesione all’iniziativa di tanti colleghi provenienti dalle altre Regioni, nonché delle positive attestazioni ricevute da coloro che non potranno partecipare per impegni istituzionali. Sono ancora più contento che la mobilitazione inizi proprio dalla Calabria e, in particolare, da Cosenza. Mi auguro anche la presenza massiccia di Sindaci e parti sociali”.

Così il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, fondatore e responsabile del laboratorio politico-culturale Zonadem che ha organizzato il secondo incontro dei consiglieri regionali delle Regioni a statuto ordinario del Meridione, per affrontare l’urgenza tematica dell’autonomia differenziata. “La questione – prosegue Bevacqua – è stata sinora poco frequentata dai mezzi di comunicazione: i cittadini meridionali ne sanno ancora poco mentre, invece, si tratta di materia che potrebbe impattare in maniera rovinosa sulle loro vite. Di qui a un mese, Governo a trazione leghista e Regioni del nord potrebbero firmare un’intesa che rischia di mandare in pezzi l’unità nazionale, con il sostanziale svuotamento del fondo perequativo destinato alle Regioni del Sud”. “Da Cosenza vogliamo partire tutti uniti – continua Bevacqua – per smascherare l’assurdità e l’egoismo delle proposte di Veneto e Lombardia e per dimostrare quali siano le vere priorità e gli strumenti idonei per diminuire i divari esistenti nel Paese”. “Sia chiaro – conclude Bevacqua – non è una battaglia di partito ma di civiltà e di sopravvivenza: in gioco c’è il destino del Sud e mi stupisce il fatto che alcune forze politiche, che pure al Sud hanno di recente fatto il pieno di voti, non palesino preoccupazione alcuna. Di certo, la preoccupazione dovrebbe nascere nei cittadini elettori”. All’incontro, che si terrà il prossimo venerdì 11 gennaio, presso la Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, con inizio alle 17,30, ai saluti istituzionali del presidente della Provincia, Franco Iacucci, e del consigliere Francesco Gervasi, seguirà l’introduzione ai lavori da parte di Bevacqua e interverrano: i consiglieri regionali della Campania Francesco Emilio Borrelli, Mario Casillo, Giovanni Chianese e Alfonso Longobardi; dal consiglio regionale pugliese, il Presidente Mario Loizzo e il consigliere Fabiano Amati; per il Consiglio regionale della Basilicata, il Presidente Vito Santalsiero e il consigliere Vito Giuzio; dal Molise, i consiglieri Micaela Fanella e Vittorio Facciolla; per la Calabria, il Presidente Nicola Irto e i colleghi Sebi Romeo e Carlo Guccione. ​