Bevacqua: incontro Asp per Corigliano-Rossano

“Allarmato dalle preoccupanti notizie diffuse in merito alla divisione dei distretti sanitari di Corigliano-Rossano e alle pertinenti attività medico-legali, ho avuto stamane un incontro con il direttore Asp Raffaele Mauro per chiedere chiarimenti sulla vicenda, anche in ragione delle necessità derivanti dall’avvenuta unificazione amministrativa delle due realtà.

Al netto delle polemiche di carattere esclusivamente “politico”, ho inteso soprattutto comprendere le ragioni del paventato smembramento dell’ufficio di medicina legale fra Castrovillari e Cosenza.

Accogliendo senza indugi la mia richiesta, della qual cosa lo ringrazio, il direttore Mauro ha spiegato come le attribuzioni alle Commissioni di Cosenza e Castrovillari sono soltanto temporanee e finalizzate esclusivamente a garantire la continuità del servizio, così come la legge impone. La piena operatività delle Commissioni di I istanza è prevista per tutti gli ambiti distrettuali aziendali e, entro il prossimo 10 febbraio, sarà adottato l’atto deliberativo con l’indicazione dei componenti effettivi per tutte le aree territoriali: Cosenza-Savuto-Valle Crati, Esaro-Pollino. Tirreno, Ionio. Nessuno stravolgimento dunque, ma pieno rispetto per l’area ionica, coerentemente con l’esistenza della città unica di 80.000 abitanti e del relativo territorio baricentrico.

Preso atto di quanto appreso, continuerò naturalmente a vigilare per la pronta applicazione di quanto riferito, affinché i provvedimenti da adottare siano sempre conformi alle legittime esigenze della comunità corigliano-rossanese nel suo complesso e nella sua piena unità”.