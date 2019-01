ART1 MDP Calabria Insieme ai Sindaci che dicono NO al Decreto (IN)Sicurezza

Condividi

Rivolgiamo un appello a tutti i Sindaci Calabresi ad assumere una chiara posizione di Libertà contro l’insostenibile vento di razzismo e xenofobia.

Mobilitazione delle forze politiche autenticamente democratiche per cancellare norme che calpestano la nostra Costituzione. Anche le Leggi Razziali erano Leggi dello Stato, ma ora vengono ricordati coloro che quelle Leggi le hanno combattute difendendo il germoglio della Libertà. Invitiamo i Consiglieri Comunali a chiedere la convocazione dei Consigli Comunali per determinarsi contro le nefaste norme liberticida. Mobilitazione di massa per non lasciare soli i Sindaci che hanno il coraggio di ribellarsi.

Il Coordinatore Regionale Art1mdp

Pino Greco