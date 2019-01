Amministrative Corigliano-Rossano, FI Giovani: “Incarnare spirito di cambiamento”

Condividi

“Le elezioni amministrative nella città di Corigliano-Rossano rappresentano un appuntamento fondamentale per gli assetti produttivi, economici e politici della nostra regione, oltre che dei territori chiamati al voto.

È innegabile l’apporto delle tante aziende, soprattutto operanti nel settore primario, all’economia calabrese e sarà quindi importante, per chi si propone di guidare questa nuova fase e di amministrare al meglio la città operare per rafforzare le caratteristiche di questo importante centro, garantendo l’affermazione di condizioni migliori per chi investe nel proprio territorio, per chi vi abita, per chi vi lavora, per i giovani che vogliono non andare via.

Sarà la prima volta in cui i cittadini dell’ormai terza città della Calabria per popolazione saranno chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale, unico, in una competizione per certi versi nuova ed inesplorata, per chi vota ed anche e soprattutto per i candidati, vista la nuova geografia dei confini elettorali.

In un territorio così vasto, così popolato, in cui sono diverse le esigenze, in termini di servizi e di crescita occupazionale ed economica, diventa fondamentale per tutti gli attori della comunità saper interpretare i processi di cambiamento, di miglioramento, di trasformazione della capitale dello Jonio cosentino.

Sono ormai evidenti da tempo le tendenze delle società moderne a rifugiarsi nel voto di protesta nel momento in cui esse avvertono una minaccia al proprio benessere, alla propria vivibilità. Le elezioni amministrative non sono neanche lontanamente paragonabili, ovviamente, alle competizioni nazionali o sovranazionali ma non é da sottovalutare la voglia di rinnovamento che ormai a tutti i livelli viene richiesta, per perorare la causa di uno schock degli assetti tante volte distorti e malgestiti. Partiti, associazioni, lavoratori, cittadini con a cuore la città di Corigliano-Rossano, giovani con la voglia e la capacità di migliorare le proprie comunità rappresentando il cambiamento che vogliono vedere intorno a sé, hanno il dovere di direzionare la guida della nuova città verso la responsabilità, verso la crescita, verso la serietà, verso un futuro migliore che parta da un presente in cui dimostrare che le scelte giuste portano i risultati giusti. Hanno, insomma, il dovere di rappresentare o sostenere una classe dirigente che non sia tutt’azione e null’in testa ma che abbia invece idee, progetti e soprattutto capacità, voglia e amore per la propria città e per ciò che sarà fra anni, realizzando di essa ciò che oggi sarà in grado di immaginare.

Da giovani, pronti a scendere in campo candidando ragazzi e ragazze desiderosi di intestarsi quanto suindicato, non possiamo che sollecitare ed invitare la nostra area, ed il partito che ci onoriamo di rappresentare, a vestire lo spirito di cambiamento e rinnovamento, come già siamo riusciti a fare in tanti altri territori in cui vantiamo eccellenti modelli amministrativi, con particolare attenzione alle energie giovani ma tutt’altro che inesperte della città, a partire sopratutto da chi sarà chiamato, in qualità di nostro candidato a Sindaco, a guidare la battaglia che ci porterà alla guida della città.”