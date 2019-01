Altomonte (Cs), Udicon: “Ripristinare servizio Postamat”

Condividi

“In data odierna Ferruccio Colamaria, Presidente Provinciale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori – UDICON di Cosenza e Fernando Pignataro, Rappresentante territoriale di Altomonte della stessa Associazione, hanno richiesto a Poste Italiane S.p.A., sia alla sede legale nazionale di Roma che alla Filiale di competenza di Castrovillari, un intervento urgente per ripristinare nell’immediato il servizio di Postamat del Comune di Altomonte, che non funziona già dal 20 Dicembre 2018 a tutt’oggi. I Dirigenti dell’Unione dei Consumatori denunciano in sostanza una negligenza, visti gli innumerevoli interventi e tentativi per risolvere il problema da parte di partiti, movimenti, associazioni e singoli cittadini andati com’è evidente a vuoto, visto il persistere di un disservizio che ha provocato danni morali ed economici ad utenti e cittadini”.”Tra l’altro Altomonte, che conta quasi 5000 abitanti, è sfornita di qualsiasi sportello bancario e di relativo bancomat, che ha costretto i cittadini a recarsi a Lungro, Roggiano Gravina o allo sportello postale di San Marco Argentano Scalo per prelievi di contanti durante tutte le festività natalizie e ancora oggi. Per questo l’Udicon, oltre a richiedere il ripristino immediato del servizio, preannuncia con la stessa lettera di attivare qualsiasi azione a risarcimento degli utenti che hanno subito il disservizio e la negligenza da parte di Poste Italiane S.p.A”. Lo scrive in una nota l’Udicon di Cosenza.