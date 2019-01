All’Unical la Final Competition del progetto di formazione UniCaLab

Condividi

Quattro mesi di formazione e contaminazione, un intenso lavoro di sviluppo di idee innovative di impresa, work experience, incontri con esperti, giornate di team building e attività di pre-accelerazione dei progetti imprenditoriali, per far giungere i partecipanti del progetto UniCaLab alla Final Competition del prossimo 18 gennaio in cui si contenderanno la vittoria.

UniCaLab è il progetto di formazione e contaminazione del Liaison Office dell’Università della Calabria, finanziato dal Miur, consistente in un percorso finalizzato alla promozione dell’attitudine imprenditoriale attraverso la contaminazione dei talenti, alla quale hanno partecipato studenti, laureati, dottorandi e dottorati, selezionati mediante apposito bando.

I ragazzi selezionati, seguiti da mentor esperti capaci di far venir fuori il loro talento, sono stati coinvolti, a partire da marzo scorso, in attività di formazione (fase di Academy) caratterizzate dallo scambio e dalla contaminazione delle conoscenze grazie a cui hanno acquisito le competenze per sviluppare un progetto imprenditoriale partendo da un’idea. Si sono costituiti in questa fase nove gruppi, ognuno attorno ad un’idea che sono riusciti a definire e sviluppare grazie all’intero percorso di attività formative, teoriche e laboratoriali nonché esperienziali, seguito.

I nove team gareggeranno presentando la loro idea e contendendosi i tre premi in palio (ognuno consistente in servizi di incubazione gratuita nello spazio di co-working di TechNest dell’Unical, di mentorship e un budget di 3mila euro da spendere in viaggi e trasferte, advertising-pubblicità e divulgazione verso i target, focus group con potenziali clienti) durante la Final Competition che si svolgerà il 18 gennaio, a partire dalle ore 10.00, presso la sala dello University Club (cubo 23B) dell’Unical.

Il programma dell’evento (Allegato 1) prevede: la sessione dei pitch durante la quale i concorrenti presenteranno il progetto alla Giuria tecnica (Allegato 2 – composizione giuria tecnica) che decreterà i tre vincitori di UniCaLab e alla Giuria miglior pitch che assegnerà il Premio UniCaLab miglior pitch; la tavola rotonda “La nuova generazione di imprenditori: Contaminazione e (è) Innovazione” con esperti del settore come imprenditori, investitori, studiosi; proclamazione dei vincitori.

Saranno assegnati da Unicredit e NTT DATA, main partner del progetto, premi speciali consistenti in percorsi di accelerazione.

L’evento del 18 gennaio, condotto dalla giornalista del Sole24Ore Donata Marrazzo, sarà anche l’occasione per presentare il bando di selezione dei partecipanti (studenti, laureati, dottorandi/dottorati) al secondo ciclo di UniCaLab (Allegato 3 – Avviso di selezione) già pubblicato e disponibile a questo link con scadenza 10 febbraio 2019.