Al via anche a Catanzaro il Concorso Nazionale High School Game

Al via anche a Catanzaro il Concorso Nazionale High School Game realizzato dalla Planet Multimedia, azienda leader nei settori della didattica interattiva e multimediale. L’appuntamento è il 16 gennaio alle ore 9.00 presso l’aula magna del liceo Fermi e alle ore 11.00 presso l’Istituto Petrucci di Catanzaro lido. In gara tantissime scuole calabresi che, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio avranno la possibilità di partecipare gratuitamente ad una competizione didattica innovativa.

Protagonisti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole di ogni angolo della Calabria che, dopo essersi preparati tramite un’ App, dovranno rispondere a domande su contenuti di sicurezza stradale, educazione ambientale, cyberbullismo e cultura generale e potranno prendere parte ad una particolare sezione di orientamento universitario insieme ai referenti dell’Università della Calabria, la dott.ssa Maria Garofalo e il dott. Maurizio Trobia, disponibili a “orientare” le quinte classi in vista della futura scelta universitaria e a presentare l’offerta didattica dei propri corsi di laurea. E sarà proprio l’Aula Magna “Beniamino Andreatta” dell’ Unical a Rende che ospiterà la finalissima regionale in programma il 21 febbraio, quando saranno aperti tutti i dipartimenti.

Solo chi vincerà la competizione regionale, una scuola per provincia, potrà partecipare alla finalissima nazionale che si svolgerà a Civitavecchia nel mese di maggio 2018 a bordo della Cruise Roma, nave ammiraglia della flotta Grimaldi Lines che premierà la classe prima classificata con un viaggio di istruzione.