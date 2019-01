Al Room 21 di Soverato “Note d’autore”

Condividi

Venerdì 18 Gennaio 2019 al Room 21 Speakeasy di Soverato alle ore 21:00 appuntamento con “NOTE D’AUTORE” – Parole e musica dei più grandi cantautori italiani.

Esclusiva cena-spettacolo con l’istrionico Mario Muscolo, cantante calabrese dalla presenza scenica coinvolgente e di forte impatto che, accompagnato dai suoi musicisti, tutti professionisti di alto spessore, farà rivivere la poesia delle canzoni proposte, narrandone la storia ed il significato. Un’occasione unica per compiere un suggestivo viaggio musicale tra le canzoni che hanno segnato la nascita dei cantautori italiani a partire dagli anni ’60 gustando le raffinate proposte food & drink del cocktail bar dall’atmosfera ricercata situato nel cuore di Soverato. Sul “palco” insieme a Mario Muscolo (voce), Francesco Pappaletto (pianoforte), Roberto Chiricosta (basso) e Gigi Talotta (batteria).

Il progetto, denominato NOTE D’AUTORE, consiste in un “viaggio” nell’Italia dei più grandi cantautori italiani degli anni ’60 -’70 -’80. L’unicità di questo spettacolo, che presenta alcuni aspetti teatrali, è data dal fatto che, a coadiuvare la parte musicale, il cantante farà da voce narrante, alternando talune note storiche, spiegando il testo della canzone proposta o, ancora, narrando alcuni aneddoti sugli stessi cantautori, le loro particolari caratteristiche musicali e le “scuole di pensiero” che li hanno formati ed orientati verso uno specifico modus operandi. L’esibizione si svolge quasi completamente in acustico, proprio per valorizzare l’aspetto cantautorale dei brani proposti. L’intento è quello di mantenere vivo il ricordo di noti artisti e di canzoni che hanno segnato la storia della musica cantautorale italiana scoprendo, al contempo, alcune “chicche” sulla loro storia. Le Note d’Autore ripercorrono la storia del cantautorato italiano, da Lucio Battisti a Fabrizio De Andrè, da Luigi Tenco a Paolo Conte, da Edoardo Bennato a Rino Gaetano (solo per citarne alcuni) in un susseguirsi di parole e note che raccontano come nasce e si evolve la musica d’autore in Italia, creando un’atmosfera intima ed emozionante.

Non resta quindi che godersi lo spettacolo gustando i succulenti piatti frutto di una continua ricerca e selezione di prodotti e sorseggiando cocktail originali, distillati, vini e birre di assoluta qualità.

La cena-spettacolo si svolgerà alle 21:00 al Room 21 Speakeasy in Via Santa Maria, 4 a Soverato, vivamente consigliata la prenotazione.