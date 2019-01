Al Pizi di Palmi un palmese sopravvissuto al secondo conflitto mondiale

Condividi

La commemorazione del Giorno della memoria è un’occasione per ricordare di non dimenticarefino a che punto possa spingersi la malvagità umana, quando il potere obnubila la mente e non lascia spazio alla pietas, che è quella virtù dono di pochi, affannosa ricerca di tanti.

E le scuole sono il luogo deputato per educare i giovani a “saper leggere la storia al di sopra dei colori politici, a rispettare la vita umana al di là del colore della pelle o della bandiera che sventola sull’asta”. Con queste parole, la Dirigente Scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, in Aula Magna presso la sede staccata del Liceo Classico, ha dato inizio, per le classi quinte, all’incontro con il Sig. Domenico Carrozza, classe 1923, che ha presentato la sua testimonianza con momenti di pura commozione, ripercorrendo il filo dei ricordi. Ora con fare concitato, ora più lento, la sua narrazione è stata una lunga storia personale all’interno di un panorama più vasto del giovane commilitone qual era lui; la sua esperienza sui campi di battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale, come quella dei suoi compagni d’armi, si è venuta materializzando, icasticamente, in un’aula piena di suspence e di sincero raccoglimento degli studenti.

L’incontro, propugnato dall’Associazione Palmese, “Fogghi di Luna”, ha offerto un intenso momento di ascolto e di dibattito che, prendendo le mosse dalla Shoah, ha ripercorso le diverse catastrofi umane che i molti conflitti nel mondo alimentano per sete di denaro e potere.

Il Sig. Carrozza, con momenti di forte commiserazione per i malvagi progetti umani, ha accompagnato gli alunni lungo gli impervi itinerari che furono quelli da lui percorsi in Europa per rientrare, da sopravvissuto, a casa, dopo essere stato soldato, prigioniero dei Tedeschi, fuggiasco e nuovamente prigioniero, fino all’arrivo a Dachau, in Germania, dove potè vedere con i suoi occhi l’orrore del regime e il campo di concentramento, per ritrovare, poi, la libertà grazie all’arrivo delle milizie americane.

Intenso momento di crescita umana per gli studenti del Pizi, attraverso la conoscenza diretta di una triste pagina di storia.

Presenti all’evento commemorativo, l’Assessore alla Cultura del Comune di Palmi, Wladimiro Maisano, l’ Ing. Antonello Scarfone, il Dott. Eugenio Crea, la Dott.ssa Carla Minasi.

Marilea Ortuso.