Al “Pizi” di Palmi (RC) la “Notte Nazionale del Liceo Classico”

Si comunica che giorno 11 Gennaio, presso il Liceo Classico “N. Pizi” di Palmi, sito in Piazza Martiri d’Ungheria, avrà luogo la Notte Nazionale del Liceo Classico, evento che in contemporanea si svolgerà in tutti i Licei Classici d’Italia che ne abbiano dato l’adesione.

Un’iniziativa densa di attività culturali che “è un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti”, come recita la nota trasmessa dal Prof. Rocco Schembra ai Licei Classici d’Italia che hanno registrato l’iscrizione nel portale della Notte Nazionale.

Dunque, vi aspettiamo tanti e numerosi al nostro ormai consueto appuntamento alla Notte Nazionale, a Palmi, presso la sede storica del Liceo Classico, venerdì 11 Gennaio, a partire dalle h. 18.00. Gli studenti e i docenti stanno ultimando le varie performance con cui sarà intrattenuto il pubblico fino a mezzanotte, quando sarà letto il brano comune all’unisono in tutti i Licei Classici d’Italia: “Tutti insieme, in un’Italia finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana”.

Non mancheranno momenti di convivialità e di riflessione su temi di attualità, oltre a quelli di divertimento culturale: sarà un’occasione per dimostrare che ciò che riteniamo lontano passatoè quanto mai a noi vicino, nel ciclo infinito della storia che sempre si ripete.

L’appuntamento è fissato per le h. 18.00 di venerdì 11 Gennaio. Non dimenticatelo!

Vi aspettiamo!