Al Cilea di Reggio Calabria ASD Real Dance Artisti per le Stelle

Condividi

Si è conclusa Domenica 20 sul prestigioso palco del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, la manifestazione Artisti per le stelle 7 edizione, firmata dall’ ASD Real Dance di Gallico. la scuola di ballo diretta dalla maestra e coreografa Mariana Melchionna, ancora una volta ha emozionato il pubblico reggino con uno spettacolo di grande spessore artistico e sociale. Lo spettacolo di beneficenza a favore del reparto di oncologia dell’ospedale di Melito Porto Salvo, ha fatto sold out, dimostrando ancora una volta il grande cuore del pubblico di Reggio che ha potuto ammirare le emozionanti ed affascinanti coreografie dedicate al tema dei quattro elementi ed esibite dai piccoli grandi allievi della scuola. La serata si è arricchita ancor di più per la presenza di ospiti d’eccezione tra cui per la prima volta a Reggio Calabria il comico, personaggio televisivo e attore Uccio De Santis, che con la sua esilarante comicità ha coinvolto il pubblico presente regalando sorrisi e divertimento. ancor di più affascinante è stata la sfilata di gioielli firmata dal bravissimo maestro orafo Vibonese Michele Lo Bianco, al quale va un ringraziamento particolare per aver voluto donare un importante pezzo della sua nuova collezione LBM, che è stato sorteggiato durante la serata per incrementare la raccolta fondi. Appassionante ed elegante anche l’esibizione dei maestri di tango argentino Carina Calderon e Alfredo Astesiano della scuola di ballo Mary Dance che portano avanti il loro progetto del teatro tango. La ASD Real dance conosciuta nel territorio reggino già per i suoi importanti traguardi sportivi con tanti titoli italiani e riconoscimenti nazionali ricevuti nel corso degli anni, si impegnata attivamente anche nel sociale, con l’organizzazione di questo consolidato ed importante spettacolo come dimostrato anche nelle varie edizioni. Un connubio di arte e solidarietà che porta lustro alla nostra città.