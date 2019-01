Aeroporto dello Stretto, i reggini di Forza Italia replicano a Dieni

Condividi

Il finanziamento di 25 milioni di euro per l’aeroporto di Reggio Calabria voluto e ottenuto dall’On. Francesco Cannizzaro ha suscitato le ire e le gelosie della misconosciuta e troppo spesso silente Federica Dieni dei 5 stelle.

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri co-munali di Forza Italia a Palazzo San Giorgio Mary Caracciolo (Capogruppo), Lucio Dattola e Pasquale Im-balzano e i consiglieri della Città Metropolitana di Forza Italia Domenico Giannetta (Capogruppo), Eduardo Lamberti Castronuovo, Giuseppe Zampogna.

E’ quasi superfluo ricordare che la fiducia posta alla legge di bilancio oltre che essere ai limiti della democrazia non poteva certamente essere accordata da chi si trova ai banchi dell’opposizione.

Ma opposizione non vuol dire solo criticare, bensi vuol dire anche costruire e proporre soluzioni credibili alla compagine di Governo, per il bene del Paese proprio come ha fatto il giovane deputato Cannizzaro per l’aeroporto di Reggio Calabria.

E’ veramente desolante vedere invece la Dieni dei 5 stelle, che in sei anni di parlamento non è riuscita a produrre nulla per la propria città, criticare livorosamente l’On. Cannizzaro che invece, pur stando all’opposizione, è riuscito a conquistare un finanziamento, unico per il meridione, di ben 25 milioni di euro per l’aeroporto di Reggio che porta la sua firma come certificano gli atti parlamentari e non le dichiarazioni a mezzo stampa.

E’ proprio vero, Nicola giunta lo aveva ben descritto: “nani su’ iddi e vonnu a tutti nani”.

E’ il caso di dirlo alla Dieni che ritorni al suo silenzio abituale, per lei è più producente.

Pertanto esprimiamo vivamente soddisfazione e gratitudine all’On. Francesco Cannizzaro che egregiamente sta rappresentando la nostra città e la nostra regione portando a casa dei risultati concreti. Qui ricordiamo anche gli atti prodotti e la battaglia fatta in commissione trasporti e in aula parlamentare per scongiurare l’invasione dei tir e dei mezzi pesanti nel centro della nostra città. A lui chiediamo di continuare su questa strada oramai tracciata, per ridare a Reggio e la Calabria la centralità politica nel panorama nazionale che solo nel lontano passato hanno avuto.

I Consiglieri Comunali di Forza Italia:

Mary Caracciolo (Capogruppo)

Lucio Dattola

Pasquale Imbalzano

I Consiglieri Città Metropolitana di Forza Italia:

Domenico Giannetta (Capogruppo)

Eduardo Lamberti Castronuovo

Giuseppe Zampogna