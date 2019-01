A un cittanovese il “Premio Assotutela 2018/19”

Condividi

Un cittanovese tra le eccellenze italiane che riceveranno il “Premio Assotutela 2018/19”.

Il prossimo 4 febbraio alle ore 16,00, nella Sala Isma presso il Senato della Repubblica il Presidente di Assotutela Michel Emi Maritato premierà le eccellenze italiane.

In un elenco di personalità appartenenti a vari settori della vita pubblica e sociale, provenienti dal mondo dell’associazionismo, delle professioni, dell’arte, della cultura figura anche il sociologo cittanovese Francesco Rao.

Il giovane professionista vede così riconosciuto e premiato il costante impegno profuso in attività inerenti la sfera del sociale e il suo quotidiano lavoro a favore dei soggetti svantaggiati sempre orientato ad agevolare l’inclusione sociale.

Un importante riconoscimento che riconosce il merito di chi realizza modelli di sviluppo innovativi, attraverso adeguate capacità professionali, legati al mondo economico, finanziario, all’arte, alla cultura, sempre affrontando tematiche sociali di attualità, proponendo soluzioni di integrazione e aggregazione nell’epoca della multirazzialità e della globalizzazione.

Al dott. Francesco Rao le vive congratulazioni dell’Amministrazione Comunale, a nome dell’intera comunità cittanovese, per il prestigioso riconoscimento.