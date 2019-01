A Catanzaro incontro organizzato dalla Cisl “Magna Graecia”

Condividi

“Calabria: tra disoccupazione, emigrazione giovanile e migrazione sanitaria, quali prospettive per il futuro?”. Questo è il tema dell’incontro organizzato dalla Cisl “Magna Graecia” e che si svolgerà, venerdì 25 gennaio 2019 a Catanzaro, all’interno della Casa delle Culture della Provincia.

I lavori, presieduti dal segretario generale della Cisl Calabria Tonino Russo, prevedono la relazione del segretario generale della Cisl “Magna Graecia” Francesco Mingrone. All’incontro sono attesi gli interventi di monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, di Sergio Abramo, presidente della Provincia di Catanzaro e del componente della commissione Lavoro della Camera dei deputati Antonio Viscomi. A concludere l’appuntamento Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl.

“Sarà un’occasione – afferma Tonino Russo – per affrontare, con personalità che vivono il territorio, alcune delle criticità storiche che impediscono alla nostra regione di recuperare il gap con il resto del Paese. E che le ultime azioni del governo rischiano di amplificare. Temi che, come organizzazione sindacale, consideriamo base del dialogo da avviare da subito con il governo nazionale per stimolare interventi tesi a favorire, viceversa, la ripresa economico-sociale della Calabria”.