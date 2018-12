Villa San Giovanni (RC): le iniziative in programma per le feste natalizie

Condividi

‘Natale a Villa’ torna ad essere una realtà dopo due anni di assenza. Grazie, al contributo concesso dalla società Caronte & Tourist – si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Villa San Giovanni – e al prezioso contributo delle associazioni e dei cittadini, è stato possibile dare vita a un ricco cartellone di eventi dedicato a tutti, dai più piccoli agli adulti.

“Abbiamo avuto poco tempo ma nonostante le difficoltà siamo riusciti a dare a Villa un’atmosfera natalizia e tanti eventi per allietare questo periodo magico – ha dichiarato la consigliera delegata Mariagiovanna Santoro – è stato un bel banco di prova perché, sicuramente, iniziando con molto più anticipo e avendo la possibilità di studiare le disponibilità dell’ente il prossimo anno sarà un Natale ancora più ricco di manifestazioni. E non solo il Natale, iniziando per tempo una corretta pianificazione avremo modo di dare il giusto rilievo a tutte le festività. Ringrazio tutte le associazioni che hanno prontamente risposto con spirito di collaborazione, mostrando piena disponibilità a lavorare con l’amministrazione fon dal primo invito. Il loro entusiasmo e la condivisione sono state la ricetta vincente per poter garantire il cartellone. Ringrazio il sindaco Siclari – ha concluso la Santoro – che, oltre ad affidarmi una delega che a lui sta molto a cuore, si è anche interessato affinché tutto procedesse e andasse a buon fine, nonostante i suoi numerosi impegni”.

“Anche quest’anno, come da tradizione da quando ho preso in mano l’assessorato alla cultura e spettacolo, siamo riusciti a organizzare ‘Natale a Villa’ che è mancato in questi ultimi anni. Nonostante il bilancio tecnico, del commissario, non ci ha dato possibilità di destinare fondi, grazie a degli sponsor siamo riusciti ad organizzare con pochissime risorse un ottimo programma. Essenziale il contributo della delegata Santoro con la quale siamo riusciti a dare alla città tanti eventi stringendo la sinergia con le associazioni. Con il prossimo bilancio, auspicando in maggiori entrate, speriamo di poter destinare qualche fondo in più a queste manifestazioni che danno, senza dubbio, lustro alla città”.Dal presepe vivente, ai cori passando dalle sfilate, dall’arte, alla musica e cultura senza dimenticare la beneficenza e riservando uno spazio particolare alla legalità. Particolare importante sarà l’esibizione del coro di Laureana di Borrello. Insomma, dal 13 dicembre al 13 gennaio “Natale a Villa” torna in scena.