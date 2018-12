Villa San Giovanni – PD si prepara al congresso

Condividi

Anche il Circolo del Partito Democratico di Villa San Giovanni si prepara al Congresso 2019 che vedrà l’elezione del nuovo Segretario nazionale, con primarie da svolgersi il 3 Marzo 2019.

Il Partito dei riformisti italiani si apre alla cittadinanza, ai suoi elettori, ai simpatizzanti, agli scontenti della stagione populista che tanto nocumento sta portando alle sorti del Paese.

Si apre, quindi, il nuovo tesseramento, l’occasione per chi crede nella militanza partitica quale strumento fondamentale per determinare la politica nazionale e locale.

Il Circolo villese – con sede sulla Via Nazionale accanto alla Casa Comunale – sarà aperto, a partire da lunedì 17 Dicembre p.v., ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 19,00 alle 20,00 per raccogliere le domande di adesione e per registrare la sottoscrizione del Codice Etico e del regolamento interno dei democratici.

Questo passaggio istituzionale sarà propedeutico a tutte le fasi congressuali – di avvicinamento alle primarie – che inizieranno a Gennaio 2019.