Vibo Valentia – celebrazione eucaristica precetto interforze

In occasione delle imminenti festività natalizie, in questo periodo di Avvento, ieri, è stata officiata presso il Duomo di San Leoluca di Vibo Valentia, dai

Cappellani Militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, alla presenza di S.E. il Prefetto di Vibo Valentia e di numerose Autorità civili e militari, una celebrazione eucaristica in preparazione del Santo Natale a beneficio delle Forze Armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio vibonese.

Durante l’omelia Don Ignazio Iacone, Cappellano militare della Guardia di Finanza, tra i tanti spunti di riflessione, oltre a ribadire l’importanza di fare il presepe come significato vero del Natale, ha sottolineato la necessità di coltivare la fede come cammino per incontrare Dio, pur nella consapevolezza del fatto che solo Dio può colmare la nostra sete di fede.