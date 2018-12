Venerdi’ la classica “Tombolata Tricolore” organizzata da Mns e Reggio Futura

Condividi

Si svolgerà venerdi 21 dicembre p.v. presso il ristorante-pizzeria “La Ruota” di Via E. Cuzzocrea (difronte Istituto Industriale “A. Panella”) la consueta “Tombolata Tricolore” che riunisce la comunità militante della destra reggina anche per per un momento di riflessione politica e per il consueto scambio di auguri per il S. Natale e per l’anno che verrà.

L’iniziativa, che si perpetua ormai da molti anni, è aperta a tutti (previa prenotazione presso la sede di Via Miraglia nr. 5) e si svolgerà in diversi momenti che vedranno protagonisti oltre ai partecipanti, numerosi ospiti e alcuni artisti che, con la loro amichevole partecipazione, faranno da intermezzo tra le due estrazioni (alle 17.30 la prima e alle 19,00 la seconda) e la cena sociale (alle 21,00).

Gigi Miseferi, Pasquale Caprì, Aldo Di Giuseppe e Mimmo Iero alle tastiere allieteranno la serata, tributando anche un pensiero affettuoso a Giacomo Battagliache è stato il mattatore di questo evento per tante edizioni.

Il Movimento Nazionale per la Sovranità e Reggio Futura, pertanto, ringraziano di cuore gli ospiti e gli artisti che saranno presenti e le tante aziende, negozi e attività commerciali del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria che hanno messo in palio gratuitamente i circa 100 premi che saranno distribuiti nel corso delle due estrazioni della tombola.